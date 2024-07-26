Эксперт Мясоедов: россияне уйдут на другой видеохостинг из-за проблем с YouTube

Эксперт по информационным технологиям и кибербезопасности Павел Мясоедов заявил RT , что пользователи YouTube из России перейдут на альтернативные площадки, если видеохостинг окончательно перестанет работать.

Работа YouTube в РФ замедляется все больше. Как пояснил эксперт, все дело в системе CDN (Content Delivery Network). Она помогает приблизить данные к пользователю. Как правило, CDN делают с запасом. Само замедление работы сервиса — искусственное. Этого добиваются через операторов связи, либо через внутренние системы. В данном случае, барьеры мог выставить и Роскомнадзор.

«Основной трафик YouTube — это не просмотр видео в 4K, а просмотр видео с мобильных телефонов либо в фоновом режиме с телевизора, и там основное разрешение — это Full HD или даже 720p. Запас для проигрывания этого видео есть», — отметил эксперт.

По словам специалиста, пользователи из России постепенно перейдут с иностранной площадки на отечественный RUTUBE. Осталось лишь перенести большую часть популярного контента, так как видеохостинг все-таки больше несет развлекательный характер.

Ранее сообщалось, что россияне стали сталкиваться с проблемами при загрузке видео в YouTube. В ГД поясняли, что со временем скорость сервиса может упасть на 30, а в будущем на все 70%.