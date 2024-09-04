Эксперт Моженков пояснил, к чему приводит использование низкооктанового бензина

По словам эксперта в сфере автомобильных дилеров Владимира Моженкова, систематическое использование низкооктанового бензина может привести к ускоренному износу двигателя и прочих элементов топливной системы автомобиля. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он уточнил, что бензин с более низким октановым числом, вроде АИ-92 вместо АИ-95, безопасен для автомобиля в случае его эпизодического применения.

По мнению эксперта, негативные последствия от использования подобного топлива зависят от марки автомобиля, поскольку качество моторов у всех автопроизводителей разное.

Ранее сообщалось, что на одной из рязанских заправок устроили «распродажу» бензина АИ-95.