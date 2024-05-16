Эксперт Мухина напомнила о важности прогулок весной для восполнения витамина D

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с RuNews24 рассказала, что весна — идеальное время для восполнения разных витаминов, в том числе и D. Она рекомендовала чаще гулять и следовать нехитрым правилам, которые помогут оставаться в тонусе.

По данным ВОЗ, почти миллиард жителей планеты страдает от дефицита витамина D. Заподозрить у себя нехватку этого элемента можно по ряду симптомов. Например, как перечисляет врач, недостаток D ведет к болям в мышцах, беспричинной усталости, депрессии, ослаблению иммунитета, тревоге, плохому сну и даже выпадению волос. Узнать о нехватке витаминов наверняка можно, сдав соответсвующее анализы в клинике.

По словам Мухиной, получить витамин D можно и бесплатно: от Солнца. Весной оно еще не такое палящее, более безопасное и щадящее для кожи. Врач советует этим пользоваться, особенно гражданам северных регионов России.

«Существуют исследования, подтверждающие, что при нормализации уровня витамина D у людей с диагностированным его дефицитом, может наблюдаться улучшение метаболизма и снижение накопления жировой ткани», — рассказала Мухина.

Витамин D частично генерируется организмом, но ему важно помогать вырабатывать больше элемента. Ведь он отвечает за поддержание уровня фосфора и кальция, что напрямую влияет на здоровье костей, мышц и зубов. Витамин D помогает улучшить иммунитет, укрепить сосуды и сердце, помочь нервной и пищеварительной системам.

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