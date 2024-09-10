Эксперт Муртазин: новый iPhone 16 не будет пользоваться популярностью в России

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, почему новинки компании Apple не найдут спроса в РФ и какие минусы у представленной техники. Об этом пишет gazetametro.ru .

Американская компания провела презентацию со своими продуктами нового поколения. Особый интерес общественность проявила к смартфону iPhone 16, часам Apple Watch Series 10 и наушникам AirPods Pro.

Специалист Муртазин считает, что в первую очередь новинки от Apple в России не будут активно скупать из-за цены. Продукция от зарубежного бренда всегда была дорогой, однако с каждым годом они лишь повышают планку. В России цена на новенький смартфона начнется с 92 тыс. руб., и это за стандартную модель с самой маленькой памятью. iPhone 16 Pro Max обойдется не менее, чем в 182 тыс. руб. Как отметил эксперт, в прошлом году цены на модель 15-го поколения рухнули из-за низкого интереса. Он не исключает, что и в этом году Apple повторит историю, так как внес в разработку мало новшеств.

Отдельно Муртазин высказался о AirPods Pro. Компания заявила, что эти наушники можно будет использовать как слуховой аппарат и даже защитить ими слух.

«Ирония в том, что бо́льшая часть людей не знает: слух ухудшается, в первую очередь из-за наушников. AirPods Pro позволяет определить начало этих изменений. И дальше можно будет в ряде стран использовать AirPods Pro как замену слухового аппарата. Для многих слабослышащих людей, наверное, это не станет решением, но будет неплохим подспорьем. Поэтому это самое интересное, что было на презентации. Все остальное не так любопытно», — заявил собеседник.

Цены не изменят на Apple Watch Series 10. У часов оставили те же 18 часов непрерывной работы при заряженной батарее. Единственное, что продумали адаптивность часов под спорт: читаемость дисплея под разными углами станет лучше, что сделает их удобными для бегунов, велосипедистов и фанатов экстремального отдыха. В остальном никаких кардинальных изменений не было.

Ранее сообщалось, что Apple представила iPhone 16 в пяти цветах и с быстрым чипом A18.