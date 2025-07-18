Эксперт напомнила пенсионерам о праве на дополнительный отдых

Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова сообщила о важном социальном преимуществе для работающих пенсионеров в России. Согласно действующему законодательству, данная категория граждан имеет право на дополнительный ежегодный отпуск без сохранения заработной платы, пишет РИА Новости .

По словам специалиста, Трудовой кодекс РФ (статья 128) закрепляет обязанность работодателя предоставить работающим пенсионерам по старости дополнительный отпуск продолжительностью до 14 календарных дней в году. Для получения такого отпуска необходимо подать письменное заявление работодателю.

Эксперт также напомнила, что, помимо дополнительного отпуска, работающие пенсионеры, как и все остальные граждане России, имеют право на основной оплачиваемый отпуск. Его минимальная продолжительность составляет 28 календарных дней. При этом фактическая длительность отпуска может быть увеличена в зависимости от нескольких факторов: региона проживания, особенностей трудовой деятельности и наличия дополнительных социальных льгот.

Ранее сообщалось, что археологи сделали уникальную находку периода медного века.