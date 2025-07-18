Эксперт напомнила пенсионерам о праве на дополнительный отдых
Солодовникова: работающие пенсионеры могут взять дополнительный отпуск
Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова сообщила о важном социальном преимуществе для работающих пенсионеров в России. Согласно действующему законодательству, данная категория граждан имеет право на дополнительный ежегодный отпуск без сохранения заработной платы, пишет РИА Новости.
По словам специалиста, Трудовой кодекс РФ (статья 128) закрепляет обязанность работодателя предоставить работающим пенсионерам по старости дополнительный отпуск продолжительностью до 14 календарных дней в году. Для получения такого отпуска необходимо подать письменное заявление работодателю.
Эксперт также напомнила, что, помимо дополнительного отпуска, работающие пенсионеры, как и все остальные граждане России, имеют право на основной оплачиваемый отпуск. Его минимальная продолжительность составляет 28 календарных дней. При этом фактическая длительность отпуска может быть увеличена в зависимости от нескольких факторов: региона проживания, особенностей трудовой деятельности и наличия дополнительных социальных льгот.
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