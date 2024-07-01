Эксперт Назарова рассказала про формулу для расчета рисков рака легкого

Врач аналитического отдела ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава РФ Екатерина Назарова рассказала сайту aif.ru про главных провокаторов рака легкого, а также объяснила, как определить необходимость обследования по формуле.

Рак легких, трахеи или бронхов считается самым смертоносным среди онкологических заболеваний. Только за 2022 год от этой патологии умерли два миллиона человек. По словам врача Екатерины Назаровой, главным провокатором рака легкого по праву может считаться курение. Среди других причин развития — постоянное нахождение в опасных производственных условиях, плохая экология и наследственность.

Специалист рассказала, что можно применить формулу, которая поможет рассчитать риск развития рака легкого. Для этого нужно посчитать количество выкуренных сигарет в день поштучно, затем умножить на стаж курения в годах и разделить на 20. Результаты могут оказаться следующими, в зависимости от полученной цифры. Если показатель составил свыше 20, то нужно пройти обследование, направленное на выявление рака легкого.

Врач отметила, что в России средний возраст мужчин с раком легкого составляет 66 лет, а женщин — 67,5 лет. Болезнь становится более распространенной с появлением никотиновых смесей для вейпов, электронных сигарет и так далее. Данные по онкологии и связи с новыми устройствами еще собираются учеными. Однако даже сейчас можно сказать, что безопасного курения не существует ни в каком виде.

Ранее сообщалось про опасность фруктовой диеты для фигуры и здоровья.