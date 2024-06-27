Врач Мухина предупредила об опасности фруктовой диеты

Диета, состоящая из обилия фруктов, не эффективна и даже опасна. Об этом в беседе с RuNews24 рассказала врач Марият Мухина.

Фрукты, безусловно, важны и нужны в рационе, однако в умеренном количестве. Дело в том, что обилие плодов может легко привести к ожирению, ведь в них содержится много сахаров и углеводов. Многие ошибочно полагают, что фруктами можно заменять сладкое. Любители сахарных продуктов легко могут переесть растительную пищу и получить лишние килограммы.

«Что касается свежих фруктов, то в 100 г бананов, например, содержится 21 г углеводов, или четыре чайные ложки сахара. В 100 г малины сахара поменьше, но все же есть около полутора чайных ложек. Наименее калорийны киви, груша, зеленые яблоки, апельсин, грейпфрут. Лучше воздержаться от персиков, винограда, гранатов», — рассказала врач.

Также Мухина предупредила, что нельзя употреблять фрукты после 18.00. Съеденный плод становится как конфета для организма. При этом Роспотребнадзор рекомендует и вовсе не питаться фруктами после 16.00. Суточная норма фруктов 200 г, понять свою норму можно, сверив с размером ладони.

Ранее сообщалось о диете, которая защищает от болезней сердца,сосудов, а также снижает рис развития рака.