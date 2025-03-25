Эксперт назвал неожиданную причину усиленных атак ВСУ на Белгородскую область

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с Инфо24 объяснил , зачем ВСУ усиленно атакуют Белгородскую область на самом деле.

Эксперт полагает, что украинская армия нацелилась на Белгородскую область, так как хочет отвлечь внимание от курского приграничья. По словам Перенджиева, таким образом Киев пытается спасти иностранных наемников и военнослужащих из стран НАТО.

В первую очередь ВСУ хотят деблокировать окруженных в Курской области западных боевиков, но для этого им нужно устраивать громкие провокации и нападения. Киев решает собственные военно-политические задачи, в том числе и пытается захватить российские территории.

«Также с помощью этой атаки Киев пытается укрепить свои позиции на предстоящих переговорах с Россией при посредничестве США. На Украине понимают, что придется идти на какие-то уступки, поэтому пытаются создать некий «обменный фонд» в виде территорий», — резюмировал Перенджиев.

На днях стало известно, что ВСУ перебрасывают новые резервы на белгородском направлении.

Ранее Владимир Зеленский признал попытки ВСУ войти в Белгородскую область.