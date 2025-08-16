Эксперт назвал пять главных признаков утечки фреона в автомобильном кондиционере

Автомобильный кондиционер — капризная система, и одной из самых распространенных проблем, связанных с ним, является утечка хладагента. Эксперт НТИ «Автонет» Игорь Мишин в комментарии порталу «За рулем» назвал пять ключевых признаков, которые должны насторожить каждого автовладельца.

Первый и самый заметный симптом неполадок в авто — сладковатый запах в салоне. По словам эксперта, он появляется из-за испаряющегося фреона.

Второй тревожный «звоночек» — слабый поток воздуха даже на максимальных настройках. Третья неприятия ситуация — нестабильная температура, когда кондиционер то холодит, то вдруг начинает выдувать теплый воздух.

Четвертый признак — постоянно запотевающие стекла, особенно в жаркую погоду и, наконец, лужи под машиной. Хотя эксперт подчеркнул, что в этом случае важно отличать обычный конденсат от утечки хладагента.

Хладагент в системе выполняет две важные функции, включая охлаждение воздуха летом и обогрев салона зимой. По словам Мишина, даже незначительная утечка нарушает герметичность системы, снижая ее эффективность.

Эксперт подчеркнул, что для выявления проблем автосервисы используют многоуровневые тесты, но есть способ проверить систему самостоятельно — специальные спреи, которые при распылении образуют пузырьки в местах утечек.

Чаще всего проблема кроется в конденсаторе, который расположен в передней части авто и больше всего подвержен повреждениям от камней и дорожного мусора. Реже виноваты компрессор, расширительный клапан или испаритель.

Мишин посоветовал при первых же признаках неполадок в автомобиле везти его на диагностику, ведь промедление в этом вопросе может обернуться дорогостоящим ремонтом всей системы кондиционирования.

