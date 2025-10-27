Эксперт назвал причиной появления НЛО в небе над Москвой возросшую космическую активность
Эксперт Алексеев: загадочный объект над Москвой является космическим мусором
Неопознанный объект, который наблюдали в небе жители Москвы и Подмосковья, стал следствием возросшей активности в околоземном пространстве. Такое объяснение произошедшему дал научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев, передает ТАСС.
«Такие неожиданные явления в последнее время наблюдаются достаточно часто, по несколько раз в год. Это связано со значительно возросшей космической активностью в околоземном пространстве. Чаще всего такие события не угрожают жизни людей», — сказал специалист.
Эксперт проанализировал характер движения небесного тела и пришел к выводу, что очевидцы стали свидетелями входа в атмосферу фрагментов космического мусора. По его словам, это мог быть либо вышедший из строя спутник, либо отработанная ступень ракеты-носителя, завершавшая свой путь в плотных слоях атмосферы.
Ранее сообщалось, что зафиксированы загадочные подводные объекты у берегов США.