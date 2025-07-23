Эксперт назвал причины моментального крушения западных самолетов у ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Life.ru объяснил причины потери украинскими ВВС первого французского истребителя Mirage 2000 и других летательных аппаратов, переданных Западом.

По словам эксперта, крушение истребителя могло произойти как из-за недостаточной подготовки пилотов, так и по причине технического состояния самолета. В ВСУ торопятся наверстать годы подготовки пилотов, что приводит к критичным ошибкам.

«Человеческий фактор — это значит, подготовка пилотов на эти самолеты, скорее всего, не увенчалась успехом. Если это действительно было причиной, то пилот не справился с управлением, в критической ситуации не смог скоординироваться, поэтому потеряли самолет», — отметил эксперт.

Вопросы вызывает и техническое состояние поставленных Украине самолетов. По предположению Леонкова, Mirage 2000 уже отслужили свое и был на списании.

Напомним, 22 июля на западе Украины разбился самолет Mirage 2000. Пилот успел катапультироваться. Это уже не первый случай потери западной авиатехники ВСУ до ее боевого применения — ранее аналогичная ситуация происходила с другими типами самолетов.

Ранее сообщалось, что в Италии самолет впечатался в шоссе и взорвался.