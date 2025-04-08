Эксперт назвал причины рекордного увеличения оборонного бюджета США

Политолог Юрий Светов в беседе с Инфо24 назвал три причины, по которым США хотят рекордно увеличить оборонный бюджет в краткие сроки.

Команда Трампа подготовила план по оборонному бюджету в размере одного триллиона долларов. За всю историю США никто еще не выделял такой огромной суммы на обеспечение армии. Официально в Белом доме объясняют, что хотят восстановить американские ВС.

«Я думаю, что есть три направления, на которые будут потрачены эти деньги. Первое — это Ближний Восток. Трамп обещал разобраться с Ираном, а также усилить поддержку Израиля. Второе — это Китай, авианосный флот которого скоро станет больше, чем американский. Третье — это Россия», — высказался эксперт.

Светов также считает, что США хотят догнать Россию в развитии гиперзвукового оружия, а также провести модернизацию ядерного арсенала. При этом вряд ли американцам удастся превзойти РФ: страна уже обновила арсеналы на 80%.

Ранее сообщалось, что в США оценили последствия вывода американских сил из Европы.