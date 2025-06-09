Superjob назвал вузы с самой высокой зарплатой выпускников-айтишников

Рынок труда в сфере информационных технологий показывает стабильный рост, а выпускники лучших российских университетов продолжают получать очень высокие зарплаты. Об этом свидетельствует рейтинг сервиса Superjob, на который ссылается РБК.

Согласно последним данным, средняя зарплата специалистов-айтишников, окончивших ведущие вузы страны, достигла отметки в 300 тыс. руб.

На первом месте вновь оказался Московский физико-технический институт (МФТИ), выпускники которого в среднем получают около 330 тыс. руб. в месяц. На второе место вернулся Московской государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова, после выпуска IT-специалисты которого получают в среднем 290 тыс. руб., что на 40 тыс. руб. больше, чем в прошлогоднем рейтинге.

Выпускники Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ и Высшей школы экономики (ВШЭ) за последний год повысили свои средние доходы на 30 тыс. руб., и теперь их средняя зарплата составляет около 280 тыс. руб. Это позволило вузам разделить в рейтинге третье место.

Зарплаты выпускников Казанского федерального университета (КФУ) достигли 230 тыс. руб., что позволило учебного заведению занять седьмое место.

Как отмечают эксперты, опытные IT-специалисты сейчас востребованы в России, а уровень их зарплат растет благодаря высокой конкуренции и развитию таких технологий как AI, Data Science и Machine Learning.

Кроме того, уверены аналитики, высокие зарплаты подтверждают тот факт, что работодатели ценят техническое образование и навыки, а также способность к применению новых технологий. В крупных компаниях обращают внимание не только на диплом, но и на реальные проекты, мотивацию и уровень компетенций соискателей.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные «Авито Работа» сообщило, что только 3% московских выпускников планируют учиться за границей.