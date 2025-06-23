«Неправильные» загранпаспорта россиян перестали принимать в Европе

С июня 2025 года российские туристы столкнулись с новой реальностью: все больше стран отказываются принимать загранпаспорта старого образца. Об этом в своем материале сообщает Lenta.ru.

Франция стала первым государством Шенгенской зоны, официально запретившим въезд по документам без биометрического чипа. За ней последовали Дания, Мальта, Чехия и другие страны ЕС.

Как указали журналисты, проблемы возникают уже на этапе регистрации на рейс — системы авиакомпаний автоматически проверяют соответствие документов требованиям стран назначения. Тех, кто все же добирается до границы, ждет неприятный сюрприз: отказ во въезде и вынужденное возвращение. Как показал случай с российской парой в Париже, даже действующая шенгенская виза не гарантирует проход через контроль, если паспорт не соответствует новым стандартам.

Тем, кто пока не готов менять документ, советуют обратить внимание на направления, где старые паспорта остаются действительными. Это Турция, ОАЭ, Таиланд, Китай и большинство стран СНГ продолжают принимать пятилетние загранпаспорта.

Эксперты из сферы туризма рекомендуют заменить старые загранники на биометрию, так как все больше стран следуют европейскому примеру.

Оформить новый биометрический паспорт можно через портал Госуслуг или в МФЦ. Процедура занимает от 7 до 30 дней и обойдется в 3500 рублей при электронной подаче заявления. Особое внимание стоит уделить визам в старом паспорте — они не переносятся автоматически в новый документ. Путешественникам с действующими шенгенскими визами имеет смысл сначала использовать их, а уже потом заниматься заменой паспорта.

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