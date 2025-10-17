Эксперт назвал три главные причины взрывов телефонов

Ведущий аналитик рынка мобильных терминалов Эльдар Муртазин в эксклюзивном комментарии для REGIONS назвал ключевые причины, превращающие гаджет в источник опасности, и дал четкие инструкции по предотвращению трагедии.

По словам эксперта, современные устройства обычно надежны, но для взрыва требуются специфические условия, и главный фактор риска — это поврежденный аккумулятор. Стоит насторожиться, если батарея вздулась.

«Обычно проблема возникает, если на поврежденный телефон оказывают физическое воздействие: сдавливают в кармане, кладут на поверхность, подвергшуюся сильному нагреванию, используют вместе с внешним аккумулятором низкого качества. Важно следить за состоянием своего устройства», — объяснил он.

Второй по распространенности причиной является использование неподходящих зарядных устройств. Адаптеры большой мощности и дешевые подделки приводят к перегреву батареи и поломке контроллера питания.

Третья скрытая угроза — низкое качество ремонта. Неквалифицированные мастера, использующие некачественные комплектующие, создают непредсказуемый риск. По словам эксперта, особенно уязвимы модели Apple. Он напомнил, что там замена оригинальных деталей дешевыми подделками встречается чаще всего.

Муртазин предупредил, что деформация корпуса устройства — это критический сигнал. При обнаружении вздутия задней панели гаджета необходимо немедленно прекратить его эксплуатацию и отключить от зарядки. Единственным верным решением в такой ситуации станет обращение в надежный сервисный центр для замены аккумулятора.

Ранее сообщалось, что подросток в Подмосковье пострадал от взрыва мобильного телефона. Врачи смогли оказать ему квалифицированную помощь.