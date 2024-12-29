Эксперт назвал цели ракетного удара РФ по Украине утром 25 декабря

Российские войска нанесли массированные удары на Украину, целясь на военные и инфраструктурные объекты. Об этом в беседе с Инфо24 заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

ВС РФ вновь нанесли массированный удар по Украине, сосредоточившись на ключевых военных и инфраструктурных объектах. Цель этих действий — ослабление Украины и принуждение Киева к началу мирных переговоров на условиях, выдвигаемых Москвой.

В ответ на обострение ситуации в нескольких украинских регионах были введены графики отключения электроэнергии. Военный эксперт Перенджиев выразил уверенность в том, что российская армия будет продолжать свои наступательные операции до тех пор, пока украинская сторона не согласится сесть за стол переговоров.

Тем временем, будущий президент США Дональд Трамп призвал лидера Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня и начать мирные переговоры с Россией. Он также отметил, что стремление вернуть границы Украины до 1991 года является нереалистичной целью в нынешних условиях. Трамп подчеркнул важность поиска компромисса для сохранения территорий.

Ранее Украине предрекли потерю газотранспортной системы из-за отказа в транзите газа.