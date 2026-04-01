Эксперт назвал условия для получения пенсии в 67 тысяч рублей в 2026 году

Мужчина, выходящий на пенсию в 2026 году, может рассчитывать на выплату в размере 67 тысяч рублей, если его зарплата составляла 150 тысяч рублей в месяц, а стаж достиг 42 лет. Такие расчеты для ТАСС привел профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам эксперта, при зарплате 150 тысяч рублей количество накопленных пенсионных баллов составит 365,735, что обеспечит пенсию в размере 66 917 рублей. При более низких доходах показатели будут скромнее: при зарплате 125 тысяч рублей пенсионер получит 304,794 балла и пенсию около 57,3 тысячи рублей, а при зарплате 100 тысяч рублей — 243,81 балла и 47,8 тысячи рублей соответственно.

Сафонов пояснил, что в 2026 году мужчины выходят на пенсию в 64 года. При условии начала трудовой деятельности в 21 год — после окончания колледжа или университета и службы в армии — фактический страховой стаж с учетом армейской службы составит 42 года. Эксперт уточнил, что приведенные расчеты справедливы для тех, кто не имел длительных перерывов в стаже из-за болезни или безработицы.

