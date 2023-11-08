Эксперт назвал желание Израиля показать контроль причиной запрета на вывоз россиян

Представитель МГИМО назвал желание Израиля продемонстрировать рычаги давления причиной, по которой страна не дала согласия на вывоз россиян из сектора Газа. Подробности рассказало РИА Новости .

Ведущий научный сотрудник Юрий Зинин заявил, что Израиль использует свое внимание, чтобы продемонстрировать России имеющиеся рычаги давления. По его мнению, таким образом власти хотят, чтобы Россия поменяла свое отношение к конфликту на Ближнем Востоке. Эксперт уверен, что требования России прекратить огонь раздражают израильские власти.

Кандидат философских наук Елена Супонина заявила, что поведение израильских властей заставляет думать, будто эвакуация россиян из сектора Газа затянута намерено. Она предположила, что таким образом Израиль наказывает власти России за прием делегации ХАМАС в Москве.

Сейчас Израиль оправдывает волокиту с эвакуацией россиян, к которой все готово, необходимостью обеспечить безопасность. Однако эксперты считают, что это является отговоркой, на самом же деле Израиль наказывает Россию за политическую позицию.