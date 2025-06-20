Эксперт назвала безопасные альтернативы поездкам на Ближний Восток

После операции Израиля против Ирана авиакомпании временно приостановили полеты в ряд стран Ближнего Востока. Ведущий менеджер турагентства «1 001 тур» Наталья Калинина в беседе с «Om1 Новосибирск» назвала ряд направлений, которые могут стать альтернативой ближневосточным странам.

Российские перевозчики не летают в Израиль, Иран, Иорданию и Ирак до 26 июня. Туристам России, планировавшим отпуск в этом регионе, приходится искать альтернативы. Эксперт Калинина выделила несколько вариантов, многие из которых выйдут даже более бюджетно, чем поездка на Ближний Восток.

Турция и Египет — классические курорты, куда можно улететь без изменений маршрута. Перелеты не затрагивают зоны конфликта, цены остаются стабильными. В июле и августе здесь жарко, но инфраструктура рассчитана на высокий сезон.

Вьетнам — еще один надежный вариант. Прямые рейсы из России не пересекают проблемные зоны. Сейчас во Вьетнаме влажный сезон, но это не мешает пляжному отдыху: температура воды +28…+30°C, а цены на отели ниже, чем в высокий сезон.

Мальдивы остаются доступными, но маршруты перелетов теперь проходят в обход Ирана. Лучше выбирать рейсы «Аэрофлота».

ОАЭ пока остаются открытыми, но часть рейсов из Новосибирска (например, S7) пролегала через Иран. Туристам стоит уточнять маршрут перед бронированием.

Также в материале привели примерные цены на поездки:

Египет (Шарм-эль-Шейх): от 234 000 ₽ за 9 ночей на двоих (все включено, 5 звезд).

Турция (Анталья, Сиде): от 283 000 ₽ за 8 ночей (ультра все включено, 5 звезд).

Вьетнам (Нячанг, Камрань): от 174 000 ₽ за 10 ночей (завтраки или все включено, 4–5 звезд).

Эксперты советуют бронировать туры заранее: спрос на безопасные направления растет, а цены могут повыситься к пику сезона.

Ранее сообщалось, что Air Arabia пообещала вывезти 4,4 тысячи застрявших россиян из ОАЭ в РФ до конца недели.