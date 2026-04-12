Эксперт назвала неудачное время для просьбы о повышении

Летние месяцы считаются наименее подходящим временем для обсуждения повышения заработной платы, поскольку в этот период снижается деловая активность и многие управленческие решения откладываются.

Руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко рассказала в беседе с ТАСС, что выбор момента для обсуждения повышения зарплаты играет ключевую роль.

По ее оценке, лето — с июня по август — является наименее благоприятным периодом для подобных переговоров. В это время деловая активность снижается, значительная часть руководителей находится в отпусках, а принятие решений часто переносится на более поздний срок.

Эксперт также отметила, что осенние месяцы, в частности сентябрь и октябрь, нельзя однозначно назвать удачными. С одной стороны, компании возвращаются к активной работе, однако с другой — в этот период начинается формирование бюджетов, из-за чего пересмотр зарплат может откладываться до конца года.

Гриненко подчеркнула, что важным фактором остаются личные достижения сотрудника. Наиболее подходящим моментом для разговора считается период сразу после значимого профессионального результата, например успешно реализованного проекта или заметного роста показателей.

Кроме того, по словам специалиста, необходимо учитывать текущее состояние компании. В условиях сокращения расходов, оптимизации или снижения доходов даже удачно выбранное время может не привести к положительному результату.

Ранее эксперт указывала, что наиболее благоприятными периодами для обсуждения повышения зарплаты считаются конец года — ноябрь и декабрь, а также начало следующего — январь, февраль и весенние месяцы до апреля.

