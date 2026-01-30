Эксперт назвала самые выгодные цифровые подработки для подростков в 2026 году

По словам эксперта, подработка для подростков — это в первую очередь возможность безопасно и без давления попробовать себя в будущей профессии. Она отметила, что рынок труда смещается в сторону гибких цифровых и сервисных форм занятости, где ценятся скорость обучения и искренний интерес к делу. Этот тренд подтверждается исследованиями: по данным «Авито Работы» и «Онлайн-школы № 1», 33% школьников 8–11 классов уже выбирают для заработка фриланс, репетиторство или создание цифрового контента.

Перспективные направления для старта

Эксперт выделила несколько наиболее перспективных цифровых направлений, доступных подросткам с минимальным опытом:

· Работа с нейросетями (ИИ): Екатерина Зеленкова пояснила, что подростки могут начинать с простых задач: тестирования ответов искусственного интеллекта, помощи в настройке промптов (запросов) или сопровождения цифровых сервисов. Такой опыт служит отличным введением в мир IT и аналитики. Интерес к этому направлению высок: как показало исследование «Фоксфорда», 62% старшеклассников считают обучение грамотной работе с нейросетями актуальным. · Модерация онлайн-сообществ: Управление сообществами в соцсетях и мессенджерах — это, по мнению эксперта, работа на стыке коммуникаций и сервиса. Подростки, хорошо чувствующие цифровую среду, могут получить здесь первый опыт, полезный для будущей карьеры в маркетинге, PR или комьюнити-менеджменте. · Создание короткого видеоконтента (рилсмейкерство): Специалист отметила, что работа с вертикальным видео учит не только креативу, но и пониманию алгоритмов платформ и поведения аудитории, что является ценным навыком.

Офлайн-форматы и главная цель подработки

Не теряют актуальности и традиционные форматы. Например, Зеленкова назвала востребованной сферой выгул собак и уход за питомцами, что помогает подросткам развивать ответственность и умение соблюдать график. При этом, как показывает статистика, почти половина (47%) школьников уже совмещает учебу с работой, и для 17% из них главной мотивацией является как раз желание «попробовать себя».

HR-эксперт подчеркнула, что в подростковом возрасте подработку стоит воспринимать не как гонку за деньгами, а как пространство для профессионального эксперимента. Такой подход помогает осознанно выбрать будущую профессию и снижает риск разочарований.

