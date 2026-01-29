Эксперт перечислила наиболее востребованные для участников СВО профессии

В эфире «Крым 24» эксперт по управлению персоналом Оксана Волкина раскрыла тему профессиональной интеграции участников СВО. Ключевой мыслью стало то, что армейский опыт — это не пробел в резюме, а уникальная школа управленческих компетенций, напрямую востребованных в гражданской экономике.

Глубина этого тезиса раскрывается в конкретике. По наблюдениям Волкиной, наиболее органично бывшие военные проявляют себя в сферах, где критически важны структурное мышление и умение управлять ресурсами и людьми в условиях неопределенности. Эксперт напрямую связывает это с приобретенным на службе опытом: работа в команде по строгой иерархии, принятие решений при дефиците времени и информации формируют навык, который сложно воссоздать в мирной обстановке.

Следствием такого набора компетенций становится естественное встраивание в целый ряд профессий. Волкина выделила логистику и диспетчеризацию, где необходим системный контроль над потоками, складскую и транспортную деятельность, требующую жесткой координации. Не менее перспективны производственные направления, технический сервис и эксплуатация объектов — здесь ценятся дисциплина и культура безопасности. Отдельным полем возможностей названа сфера беспилотных технологий, где техническая подготовка и операторские навыки из армии находят прямое применение.

По ее словам, переход из военной службы в гражданскую профессию — это не сложный разрыв, а закономерное перетекание ценного опыта. Дисциплина, стрессоустойчивость и способность работать в команде, отточенные в сложных условиях, превращаются в ключевые активы для компаний, а для самих бойцов — в надежный фундамент для успешной и востребованной карьеры после завершения службы.

