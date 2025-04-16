Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 заявил , что в украинской армии наблюдается нехватка живой силы, из-за которой женщин вынудили вступить в ряды ВСУ.

Служащих женщин заметили в рядах ВСУ во время миссии у населенного пункта Елизаветовка в ДНР. Как предположили, украинок отправляют на передовую из-за нехватки живой силы. Такого же мнения придерживается Василий Дандыкин. По его словам, в ВСУ критически не хватает штурмовиков.

При этом эксперт напомнил, что пока женщины на Украине вступают в ВСУ добровольно, либо в результате обмана со стороны руководства страны. В будущем и это может измениться.

«Вполне возможно, что в ближайшем будущем Киев объявит принудительную мобилизацию среди женщин. Украинские власти могут обосновать это тем, что подобная практика существует в Израиле и в некоторых государствах Скандинавии, поэтому Киев должен равняться на эти демократические страны», — резюмировал Дандыкин.

Такое развитие события Дандыкин назвал геноцидом со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что украинские боевики выразили готовность возглавить поход для свержения Зеленского.