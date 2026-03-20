Эксперт объяснил, чем техника с AI отличается от обычных Smart-устройств

Руководитель направления бытовой техники и электроники Мегамаркет Владимир Викторов рассказал « Газете.Ru », что обозначения AI и Smart на современной технике не всегда означают использование полноценного искусственного интеллекта.

По словам специалиста, ключевое различие между интеллектуальными системами и обычной автоматизацией заключается в способности устройства анализировать данные и менять алгоритм работы в зависимости от условий эксплуатации. Если техника действует только по заранее заданной программе, речь идет скорее об автоматическом сценарии, а не о настоящем ИИ.

Эксперт отметил, что элементы искусственного интеллекта появляются там, где устройство учитывает особенности контента, уровень нагрузки или пользовательские привычки и самостоятельно корректирует параметры работы.

Такой подход уже применяется в современных телевизорах: они способны анализировать изображение и автоматически настраивать яркость, контраст и звук в зависимости от типа контента. Аналогичные технологии используются в роботах-пылесосах, которые строят карту помещения и оптимизируют маршрут уборки, а также в стиральных машинах, где система подбирает режим с учетом веса белья и типа ткани.

При этом многие востребованные функции — удаленное управление через приложение, таймеры и программируемые режимы — относятся к категории Smart, но не обязательно используют искусственный интеллект.

При выборе техники эксперт советует обращать внимание прежде всего на наличие датчиков, систем обработки данных, а также на способность устройства самостоятельно регулировать температуру, мощность, расход ресурсов и обновлять программное обеспечение.

По его оценке, производители продолжат активно внедрять персонализированные алгоритмы, делая бытовые приборы все более адаптивными к повседневным привычкам пользователей.

