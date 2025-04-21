Американский президент Дональд Трамп продолжает давать обещания и выражать надежды на скорый мир между Россией и Украиной. Обозреватель KP.RU Евгений Умеренков объяснил , что скрывает оптимизм республиканца.

Каждую неделю появляются новые версии и пересуды по миру на Украине. До сих пор неизвестно, какой документ предоставят США Киеву для подписания. Как предположил обозреватель Умеренков, ссылаясь в том числе на иностранные источники, Киеву могут быть озвучены следующие условия:

Украина должна будет признать Крым российской территорией.

Отказ от планов вступить в НАТО.

Возможная легитимизация контроля РФ над четырьмя областями на востоке Украины.

Подпись на договоре с США по минеральным ресурсам.

Вывод украинских войск с ряда территорий.

Это лишь возможные требования, которые могут выдвинуть Украине. Однако Умеренков отметил, что США еще могут выйти из переговорного процесса при строптивости Зеленского, который последнее время откровенно хамит западным партнерам.

«Россия не собирается жертвовать ни своими интересами, ни своей безопасностью, чтобы помочь Трампу решить его внутриполитические проблемы», — приводит The New York Times комментарий директора ИМЭМО Федора Войтоловского.

В конце текущей недели должны пройти консультации в Лондоне по поводу «мирного плана» Вашингтона. Также может состояться визит спецпредставителя американского президента Уиткоффа в Москву.

Как отметил Умеренков, Трамп как бывший бизнесмен обязательно дожмет партнера. Однако не исключают, что республиканец может «бросить» украинский конфликт и отказаться от ресурсной сделки.

Как заключил обозреватель КП, Дональду Трампа нужно триумфальное шествие, а его может обеспечить достижение мира на Украине. Он дал достаточно много обещаний, нарушение которых может привести к проблемам в его дальнейшей президентской карьере.

Ранее сообщалось, что Пушков рассказал о целом крыле европейских сторонников Трампа.