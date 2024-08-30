По словам бывшего офицера спецназа и полковника в отставке, вражеские силы делают это для дальнейшего обмена на военных преступников. Об этом он заявил во время беседы с Инфо24.

Вооруженные силы Украины похищают мирных жителей региона с целью их обмена на украинских военных преступников, как отметил Анатолий Матвийчук.

Также он рассказал о том, что российское руководство и ВС РФ принимают меры для освобождения мирных жителей, захваченных вражескими подразделениями. В этой операции участвуют гуманитарные организации, включая Российский Красный Крест.

Ранее губернатор Курской области сообщил о введении дополнительных мер безопасности в регионе. По его словам, оперативный штаб временно ограничил въезд в город Курчатов.