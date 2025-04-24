«Панический отказ» президента Франции Эммануэля Макрона от возможного урегулирования конфликта на Украине вызвал «неожиданное волнение» в стране. Таким мнением поделился лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Политик утверждает, что Макрон находится в состоянии паники из-за сложившейся ситуации. Его действия и слова вызывают тревогу среди французских политиков и граждан, которые обеспокоены последствиями продолжения конфликта.

«Как и ожидалось, паникуя от перспективы мира, Макрон отвергает эту перспективу в нескольких предложениях в состоянии совершенно удивительного волнения!» — сказал Макрон.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с Макроном предложили отправить миротворческие войска на Украину. Однако, как утверждают источники, достигнуть консенсуса по этому вопросу на европейском уровне не удалось.

Российская сторона придерживается четкой позиции по отправке миротворческого контингента на Украину — Кремль утверждает, что для такого шага нужно согласие двух сторон, иначе без согласия РФ любые действия Запады будут восприняты как вмешательство.

Ранее глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что вопрос об отправке миротворцев на Украину остается на повестке дня.