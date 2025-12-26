Эксперт объяснил, как Европа заплатит за полный экономический разрыв с Россией

Резкая риторика о полном экономическом разрыве между Европейским союзом и Россией сталкивается с суровой реальностью глубокой взаимозависимости двух экономик. По мнению инвестора, основателя клуба «Лига Инвесторов» Евгения Ходченкова, такой сценарий маловероятен на практике, а его реализация станет крайне болезненной для обеих сторон. В комментарии для RuNews24.ru эксперт конкретизировал, в каких отраслях разрыв ударит сильнее всего и какие последствия будут для бизнеса и потребителей.

Для России основной удар пришелся бы на экспортно-ориентированные сектора. В первую очередь это традиционные статьи: энергоносители, металлы, продукция химической промышленности. Однако под угрозой оказались бы и более сложные цепочки, например, поставки компонентов для машиностроения и сельского хозяйства.

Для Европы издержки были бы не менее ощутимы и сразу ударили бы по карману обычных граждан.

«Ограничение доступа к российским энергоресурсам и сырью приведет к росту цен, проблемам в цепочках поставок и необходимости инвестировать в альтернативные источники и инфраструктуру. На уровне компаний это означает повышение себестоимости производства и возможное замедление роста экономики в краткосрочной перспективе», — считает собеседник.

Краткосрочным следствием стали бы падение доходов и необходимость срочной переориентации на альтернативные рынки, такие как Азия, и ускоренная локализация критических производств.

На практике это означало бы не только подорожание энергоносителей, но и рост себестоимости промышленной продукции, логистические коллапсы и дополнительные миллиарды евро инвестиций в инфраструктуру для приема сжиженного газа или сырья из других регионов.

В среднесрочной перспективе обе стороны получили бы болезненный, но мощный стимул для стратегической перестройки: Россия — для углубленной индустриализации и развития партнерства на Востоке, ЕС — для форсированного перехода к «зеленой» энергетике и поиска новых поставщиков.

