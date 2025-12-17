Эксперт объяснил, как космическая погода могла спровоцировать ЧП с Усольцевыми

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге может получить неожиданное космическое объяснение. Эксперт по трагедии группы Дятлова Евгений Буянов выдвинул версию, что «мощным триггером» в этой истории могла стать вспышка солнечной активности, способная влиять на человеческую психику.

Как рассказал исследователь «Ленте.ру», он обнаружил тревожную закономерность, изучая статистику происшествий с туристами и альпинистами. Оказалось, что в периоды пиковой активности Солнца частота ЧП может удваиваться. Знаменитая трагедия на перевале Дятлова, по его словам, также произошла в год, когда активность светила была «аномальнейшим пиком».

«Это фактор очень мощный. Он сталкивает это неустойчивое состояние среды и человека. В случае с Усольцевыми пик солнечной активности мог подействовать среди многих других факторов. У людей в это время нарушается психика», — заявил Буянов.

Эксперт пояснил, что солнечные вспышки могут провоцировать рост неврозов и психозов. Потерявший рассудок человек в экстремальных условиях способен на неадекватные и непредсказуемые поступки, что могло стать фатальным для семьи.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой отправились в однодневный поход в конце сентября и бесследно пропали. Поиски, длившиеся несколько месяцев, не дали результатов: не было найдено ни следов, ни вещей, лишь тайник с деньгами. Отсутствие внятных улик порождает все новые гипотезы, и версия о влиянии космической погоды добавляет мистическому делу научный, но от того не менее пугающий контекст.

Ранее сообщалось, что новые показания очевидца добавили загадочности делу об исчезновении семьи Усольцевых.