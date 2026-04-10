Эксперт объяснил, как оплатить обучение в частной школе маткапиталом

Россияне вправе использовать материнский капитал для оплаты обучения в частных школах, если такие учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность и официально зарегистрированы в стране. Об этом РИА Новости сообщил доцент Алтайского филиала Президентской академии Сергей Зайков.

По его словам, аналогичные требования распространяются и на индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные услуги. Эксперт уточнил, что средства господдержки допускается направлять на разные уровни образования — от дошкольного до высшего, включая частные школы, дополнительные занятия, группы продленного дня и услуги репетиторов.

Также было отмечено, что воспользоваться материнским капиталом можно для оплаты обучения любого ребенка в семье, вне зависимости от того, с рождением какого из детей возникло право на получение сертификата. При этом использовать средства разрешается после достижения ребенком трехлетнего возраста, а на момент начала обучения ему должно быть не более 25 лет.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили увеличить маткапитал с каждым ребенком.