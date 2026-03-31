Эксперт объяснил, как правильно подготовить дачу к новому сезону

Эксперт Гапеев: подготовка дачи после зимы требует проверки крыши и коммуникаций
Фото: [Медиасток.рф]
Перед началом теплого сезона владельцам загородных домов рекомендуется провести комплексную проверку участка и инженерных систем. Как сообщил в разговоре с «Лентой.ру» технический специалист ТСТН Станислав Гапеев, первым этапом должна стать очистка дорожек от остатков снега и скопившейся грязи.
Следующим шагом эксперт назвал осмотр основных конструкций дома: кровли, водостоков, фасадов и цоколя. По его словам, обильные снегопады зимой могли привести к повреждениям водосточных элементов, креплений и участков примыкания кровли.
Отдельное внимание специалист рекомендовал уделить электроснабжению. Перед подключением бытовой техники следует проверить состояние электросчетчика и убедиться, что система работает стабильно. Только после появления индикации и подтверждения исправности сети можно включать холодильник, телевизор и другую технику.
Запуск водоснабжения также требует предварительной проверки: трубы должны быть очищены, без ледяных пробок, а фильтры — с новыми картриджами, если они предусмотрены системой.
Если зимой дом оставался без отопления, прогревать помещения следует постепенно, без резких температурных скачков. Эксперт отметил, что плавное повышение температуры позволяет строительным конструкциям адаптироваться к новым условиям без лишней нагрузки.
Ранее сообщалось почему найденные деньги нельзя забирать себе.