Нашел деньги — не спеши тратить: адвокат предупредил, что присвоение купюр может обернуться тюрьмой

Соблазн подобрать пачку купюр на тротуаре и забыть об этом велик. Но адвокат Сергей Жорин предупреждает: найденные деньги — не подарок судьбы, а чужая собственность. И если вы решите оставить их себе, то можете схлопотать уголовное дело. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Юрист объяснил: статья 227 Гражданского кодекса четко называет найденную вещь (в том числе деньги) находкой, которую нужно вернуть владельцу. «Сам факт, что рядом нет хозяина, не делает деньги ничьими», — подчеркивает Жорин. Если хозяин не известен, закон предписывает заявить о находке в полицию или местную администрацию.

Игнорирование этих правил может иметь серьезные последствия. Адвокат поясняет: присвоение найденного может быть квалифицировано как кража. Для этого достаточно, чтобы человек осознавал, что вещь чужая, не пытался вернуть ее, а просто обратил в свою пользу. А там, где кража — там и срок. Особенно если сумма крупная.

Юрист напоминает: деньги не становятся «бесхозными» только потому, что их обронили. Даже если купюры лежат без присмотра, у них есть законный владелец. И попытка «поживиться» может обернуться не только моральным осуждением, но и реальным уголовным наказанием.

