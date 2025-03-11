Эксперт объяснил, какие данные россиян нужны мошенникам для оформления кредита

Завкафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов в беседе с сайтом aif.ru объяснил , какие данные россиян нужны аферистам, чтобы «повесить» на них кредит.

Эксперт рассказал, что открыть кредит на постороннего человека просто: мошенникам достаточно знать паспортные данные и СНИЛС жертвы. Также займ могут оформить по трехзначному коду карты или коду в сообщении. Некоторые микрозаймовые организации также могут оформить все на человека по прописке из паспорта, чем неоднократно пользовались мошенники. В том числе не стоит распространяться об ИНН: на него легко взять кредит или оформить налоговый вычет.

«Нередко в подобных схемах участвуют и мошенники, и сотрудники кредитной организации или магазина, заинтересованные в финансовой прибыли. К примеру, недобросовестный сотрудник банка может оформить займ, а потом утверждать, что человек сделал это сам. Бережно относитесь к своему паспорту, не отправляйте его копии незнакомцам и регулярно проверяйте свою кредитную историю», — предупредил эксперт.

При обнаруженном займе следует обращаться в банк или МФО, а также полицию.

Ранее сообщалось, что юрист оценил новую схему мошенников о зачислении средств на карту.