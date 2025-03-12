Эксперт объяснил опасность вещества, найденного в популярном креме от акне

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал RT, чем опасен бензол в косметике для лица.

Специалист напомнил, что бензол — это органическое соединение, но достаточно токсичное для кожи при большой концентрации. Вещество, по словам Дорохова, может вызвать рак и другие серьезные заболевания. В последние годы бензол находили в ряде популярных кремов, в связи с чем продукцию массово снимали с продаж.

«В косметических средствах используется бензоилпероксид (или перекись бензоила) — вещество, обладающее противовоспалительным и антибактериальным действием. Когда бензоилпероксид разлагается, он может выделять бензол — летучее органическое соединение. Процесс разложения ускоряется под действием света и при нагревании», — заявил эксперт.

Опасность также в том, что перекись бензоила способна разлагаться даже при комнатной температуре.

Специалист напомнил, что вред бензола подтверждает Международное агентство по исследованию раковых заболеваний (IARC). Там установили, что часто бензоловые кремы могут привести к лейкемии, хроническому лимфолейкозу, миеломе и лимфоме Ходжкина.

Напомним, что Bloomberg 11 марта сообщал, что компания L’Oréal, которой принадлежит бренд La Roche-Posay, экстренно отзывает кремы и другие средства линейки Effaclar Duo из-за найденного небезопасного вещества — перекиси бензоила.

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