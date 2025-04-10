Эксперт объяснил опасность змеи, которая убила человека в Московском зоопарке

Герпетолог Евгений Рыбалтовский в разговоре с RT прокомментировал случай с гибелью техника в Московском зоопарке от укуса аспидовой змеи.

По словам эксперта, аспиды — это крайне ядовитые змеи, однако необязательно их укус приводит к смерти. Как пояснил Рыбалтовский, многое зависит от здоровья человека. Если это аллергик, то вероятность летального исхода повышается.

«Аспиды — опасные змеи. А какие ни принимай меры безопасности, биологические объекты есть биологические объекты. Все предусмотреть невозможно — бывают случайности», — подчеркнул Рыбалтовский.

Канал RT напомнил, что, по предварительным данным из СМИ, в Московском зоопарке скончался техник. Он зашел покормить змей, но его укусила одна из них — аспид. После у мужчины развился анафилактический шок, но скончался.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о единственной ядовитой змее в регионе.