Жителям Подмосковья напомнили о единственной ядовитой змее в регионе
Жителям Подмосковья рассказали, как распознать опасную змею
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Единственной опасной змеей, обитающей на территории Подмосковья, является гадюка, предупредили представители Главного управления гражданской защиты Московской области.
Обычно у нее серый или коричневый окрас. Длина тела этой змеи составляет примерно 60 см.
По словам спасателей, чаще всего гадюки обитают на берегах водоемов, в зарослях травы, на камнях и бревнах, лесных тропинках и полянах. Также они встречаются в заброшенных постройках.
Если укуса гадюки избежать не удалось, то нужно срочно позвонить по телефону 112 и проконсультироваться с оператором единой службы спасения или вызвать скорую помощь.
Ранее подмосковные спасатели напомнили о правилах безопасности при встрече со змеей.