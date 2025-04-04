Жителям Подмосковья напомнили о единственной ядовитой змее в регионе

Обычно у нее серый или коричневый окрас. Длина тела этой змеи составляет примерно 60 см.

По словам спасателей, чаще всего гадюки обитают на берегах водоемов, в зарослях травы, на камнях и бревнах, лесных тропинках и полянах. Также они встречаются в заброшенных постройках.

Если укуса гадюки избежать не удалось, то нужно срочно позвонить по телефону 112 и проконсультироваться с оператором единой службы спасения или вызвать скорую помощь.

Ранее подмосковные спасатели напомнили о правилах безопасности при встрече со змеей.