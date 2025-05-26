Опубликована карта регионов России, куда ВСУ могут атаковать дальнобойными ракетами

Киев может применять ракеты с большей дальностью с разрешения Германии, что расширяет его оперативные возможности. Агентство URA.RU показало карту с регионами в зоне риска, а также перечислило ракеты, способные достичь определенных целей на территории России.

В первую очередь ВСУ могут использовать Storm Shadow, переданные Британией. Это малозаметная крылатая ракета с дальностью до 560 км. Оснащена GPS-наведением, летит на сверхмалых высотах, что затрудняет перехват ПВО. Украинская армия использует такое вооружение для ударов по тыловым объектам.

Также у Киева имеется французская SCALP, аналог Storm Shadow. Франция передала Украине 40 таких ракет, а также истребители Mirage 2000-5 для их запуска.

Taurus KEPD 350 (Германия) — высокоточная ракета с дальностью 500 км. Способна поражать заглубленные цели, работает без GPS, маневрируя на высотах 50–70 метров. Мерц говорил о передаче ракет Киеву в апреле, но уже в мае он опроверг это. По его словам, ФРГ пока не планирует поставлять это вооружение Украине.

ATACMS (США) — тактические ракеты с дальностью до 300 км. Хотя Вашингтон пока запрещает их применение по территории России, их наличие потенциально усиливает ударные возможности Украины.

AGM-158 JASSM (США) — крылатая ракета с дальностью до 1000 км (модификация ER). В 2024 году обсуждалась ее передача.

Беспилотник «Лютый» (Украина) — дрон с дальностью 1000 км, способный взлетать с автодорог. Уже использовался для атак по России.

Как отмечает уральский портал, под ударом дальнобоя ВСУ могут оказаться:

Московская, Тульская, Рязанская, Волгоградская области (Storm Shadow/SCALP).

Ростовская, Воронежская, Белгородская области (ATACMS).

Смоленская область, Краснодарский край (JASSM).

Запад также наращивает военное производство на Украине. Например, франко-германская KNDS открыла офис в Киеве для выпуска 155-мм снарядов.

Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что западные страны, включая США, Великобританию и Францию, сняли ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия против российской территории.