Эксперт объяснил, почему машины из Китая быстро выходят из строя

Недавнее исследование показало, что китайские такси в России быстро ломаются. Дело в том, что на китайском рынке такие автомобили продаются по весьма доступным ценам, однако их качество оставляет желать лучшего. Об этом в беседе с Инфо24 заявил автоэксперт Антон Шапарин.

По его словам, от китайских такси нельзя ожидать такого же уровня надежности, как от более качественных моделей, которые производились на территории РФ, — Hyundai, KIA, Volkswagen и т.д.

А российские автомобили вроде Лады Гранты и Лады Весты не подходят для таксопарков и обслуживания клиентов на высшем уровне. Отечественные марки не могут порадовать пассажиров вместительностью и комфортом. Поэтому на помощь, как отметил эксперт Шапарин, приходят «китайцы».

Ранее российские таксисты пожаловались на низкое качество китайских автомобилей.