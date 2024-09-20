Эксперт объяснил, почему отправленные на СВО Cybertruck малоэффективны

По его словам, это больше похоже на пиар-ход, чем на реальную помощь российским войскам. Вместо них, как отметил Живов, можно было бы купить обычные пикапы.

Политолог, военный эксперт, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов скептически отнесся к идее отправки в зону специальной военной операции электрических автомобилей Tesla Cybertruck. Свое мнение он озвучил в беседе с Инфо24.

Эксперт указывает на то, что использовать американскую технику нецелесообразно, поскольку ее в любой момент могут отключить «там за океаном». В этих условиях, по мнению Живова, Tesla Cybertruck представляет опасность для российских военнослужащих. А еще он подчеркнул, что этот автомобиль можно запросто уничтожить дронами.

Ранее Кадыров объявил о том, что в зону СВО отправлены еще два электропикапа Cybertruck.