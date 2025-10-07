Эксперт объяснил, почему перенос начала уроков может создать проблемы для родителей

Инициатива о переносе начала школьных занятий с 8:30 на 9:00 не учитывает рабочий график родителей учащихся. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Академик отметил, что предлагаемое изменение расписания может создать организационные сложности для семей, поскольку родителям необходимо сопроводить детей в школу до начала своего рабочего дня. По его словам, разница в 30 минут не оказывает существенного влияния на продуктивность учебного процесса.

Онищенко подчеркнул, что вопрос оптимизации школьного расписания требует комплексного подхода с учетом медицинских и педагогических аспектов. Особое внимание необходимо уделить синхронизации учебного процесса с рабочим графиком родителей.

Эксперт также обратил внимание на необходимость корректировки времени начала второй смены в случае принятия предлагаемых изменений, что потребует дополнительного анализа последствий такого решения для образовательной системы.

Ранее были раскрыты подробности поисков семьи с ребенком, загадочно пропавших в тайге.