Ведущий Малоземов перечислил лайфхаки по хранению продуктов в холодильнике

По его словам, овощи и фрукты лучше не мыть перед помещением их в холодильник, поскольку у них имеется защитная пленка, состоящая из естественного или искусственным образом нанесенного воска. Он предохраняет плоды от развития различной флоры, от потери влаги и продлевает срок хранения.

Эксперт добавил, что при этом корнеплоды, напротив, лучше помыть, потому как если мы кладем все это с землей в холодильник на хранение, то земля становится источником притягивания влажности, что приводит к образованию грязи, которая становится благотворной средой для развития плесени и других гнилостных микроорганизмов.

По его мнению, особого внимания заслуживает зелень. Следует заворачивать пучки зелени в мокрую ткань или мокрые бумажные полотенца, а также пучок зелени ставить в банку или в стакан, чтобы совсем немного на донышке было воды, и зелень подпитывалась, так их свежесть держится дольше. При этом имеет смысл положить овощи в полиэтиленовый пакет или в герметичный контейнер с бумажным полотенцем на дне, которое витает излишки влаги.

Ранее нутрициолог Екатерина Кузина перечислила продукты, которые запрещено хранить в холодильнике.