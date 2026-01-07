Эксперт объяснил, почему смартфоны со временем начинают тормозить

Смартфоны со временем начинают работать медленнее из-за износа памяти, роста фоновых процессов и снижения емкости аккумулятора. Эксперт рассказал, какие технические причины чаще всего приводят к падению производительности и как этого избежать, пишет « Газета.Ru ».

Одной из ключевых причин замедления смартфонов является износ встроенной флеш-памяти NAND, которая используется для хранения данных. По словам специалиста РТУ МИРЭА Василия Шутова, каждая операция записи и удаления информации постепенно ухудшает состояние ячеек памяти. Это приводит к увеличению времени доступа к файлам, особенно если хранилище заполнено более чем на 85%.

Дополнительную нагрузку создают современные мобильные операционные системы. Android и iOS одновременно поддерживают работу множества фоновых процессов — от уведомлений до сервисов анализа данных. Каждое установленное приложение добавляет новые задачи, и со временем их количество заметно растет.

Эксперт отметил, что новые версии операционных систем ориентированы на более мощные устройства. На старых смартфонах это может приводить к повышенному потреблению ресурсов и снижению скорости работы.

На производительность также влияет стиль использования устройства. Частая установка и удаление приложений оставляет временные файлы, а использование неоригинальных зарядных устройств может нарушать стабильную работу системы питания. При износе аккумулятора смартфон не всегда способен выдавать пиковую мощность, из-за чего система автоматически снижает производительность процессора, чтобы избежать отключений.

Для сохранения скорости работы рекомендуется держать свободными не менее 15% памяти, регулярно очищать кеш, ограничивать ненужные фоновые процессы и использовать только официальные обновления и оригинальные зарядные устройства.

