Пенсии в 2026 году: три этапа повышения и разные проценты

В 2026 году повышение пенсионных выплат затронет все основные категории пенсионеров — от получателей страховых и социальных пенсий до военных. Индексация будет проводиться в разные сроки в течение года, в зависимости от вида пенсии, пишет РИА Новости .

Прибавку в 2026 году получат все, кто находится на пенсионном обеспечении. Речь идет о гражданах, получающих страховые пенсии, включая тех, кто продолжает работать, а также о получателях социальных выплат. Повышение предусмотрено и для военных пенсионеров, а также для лиц, получающих ведомственные пенсии наравне с военными.

Рост пенсионных выплат будет происходить поэтапно и привязан к трем датам:

С 1 января увеличатся страховые пенсии — по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца. Размер индексации составит 7,6%;

С 1 апреля пересчитают социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Они вырастут на 6,8%;

С 1 октября повышение коснется военных пенсий. Их размер увеличится на 4% вслед за ростом денежного довольствия.

Дополнительных индексаций страховых пенсий в течение года не предусмотрено. Весь рост заложен в январском повышении. Повторного пересчета этих выплат в 2026 году не планируется.

