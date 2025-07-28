Попытка Владимира Зеленского взять под контроль антикоррупционные органы Украины обернулась политическим кризисом. Эксперт Марат Баширов в интервью KP.RU объяснил , почему НАБУ и САП — это не борцы с коррупцией, а инструмент внешнего управления, созданный Западом для контроля украинской элиты.

Скандал разразился после того, как Зеленский 22 июля подчинил себе НАБУ и САП, но уже через 48 часов отменил решение под давлением протестов. По словам Баширова, это была не попытка усилить суверенитет, а реакция на угрозы со стороны США. По его словам, американцы просто решили поджать Зеленского, запустив коррупционные дела против его окружения.

Зеленский, как считает эксперт, не просто отступил — он публично заявил, что «все довольны», включая само НАБУ. Это подтвердило: реальной независимости у Киева нет. Как отметил Баширов, если США решат сменить Зеленского, ему просто покажут «папку».

«Что же касается реакции Запада — сейчас США могут припугнуть Зеленского, завести несколько дел на его соратников. Но решения менять его, очевидно, пока еще нет. И если его примут, все произойдет без лишнего пиара. То есть, однажды Зеленский встанет и скажет — я ухожу. И поедет куда-нибудь под Лондон доживать…», — отметил собеседник КП.

Протесты у администрации президента, вопреки ожиданиям, не стали народным восстанием. Это был скорее спектакль: НКО, лишившиеся финансирования, и внутренние оппоненты, решили напомнить о себе. Настоящего Майдана не случилось — лишь картонные» митинги для западных камер.

Но сейчас неизвестно, что будет с поддержкой Украины на фоне сделки ЕС и США. Новые соглашения о закупках энергоресурсов и оружия могут сократить финансирование Киева, что неизбежно повлечет политические изменения.

Ранее сообщалось, что депутатов Рады подкупили, лишь бы те голосовали против НАБУ.