Эксперт объяснил, почему Трамп откажет Зеленскому в рамках сделки

Политолог Сергей Марков выразил мнение в беседе с Инфо24 , что Украина не сможет добиться от США поставки систем ПРО и ракетных баз в рамках сделки по редкоземельным металлам.

Киев хотел получить порядка 15-20 систем ПРО, боеприпасы и ракетные установки от США, но, как подчеркнул Сергей Марков, Трамп на это пойдет. Кроме того, Зеленский хотел просить полного перевооружения ВСУ, что уже не выглядит как нереалистичная цель.

«Украинская сторона считает, что прибыль от сделки будет покрывать будущие поставки ракет, систем ПРО и прочего оружия, а Трамп рассчитывает с ее помощью вернуть 350 миллиардов долларов, которые Киев должен США за прошлые поставки вооружения», — рассказал о противоречии Марков.

К тому же, как напомнил эксперт, ценность украинских запасов редкоземельных металлов значительно преувеличены. Таким образом сделка не так выгодна для Трампа, как бы ему хотелось.

Ранее сообщалось, что Трамп выгнал Зеленского из Овального кабинета Белого дома.