Эксперт объяснил, почему Трамп постепенно отказывается от помощи Украине
Эксперт Марков: Трамп уменьшает поддержку Украины ради контактов с Россией
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Политолог Сергей Марков в беседе с Инфо24 заявил, что Дональд Трамп сознательно дистанцируется от украинского конфликта, чтобы улучшить отношения с Россией.
По мнению эксперта, американский президент считает этот кризис «европейской проблемой» и планирует сократить вовлеченность США, сэкономив и избежав политических рисков.
«Он не раз заявлял, что европейцы вместе с Байденом начали это противостояние, поэтому Европа должна взять на себя дальнейшее финансирование и военную поддержку Украины. Трамп пытался быстро достичь мирного урегулирования, но у него не получилось», — отметил политолог.
Марков отметил, что Трамп рассматривает сближение Москвы и Пекина как угрозу американским интересам. Отказ от антироссийских ограничений, по версии политолога, должен ослабить китайско-российское партнерство.
Ранее газета The New York Times сообщила о нежелании Трампа присоединяться к новым санкциям ЕС. Эксперты полагают, что республиканец может вовсе сократить или отказаться от поддержки Киева.
Ранее сообщалось, что в Европе предрекли агонию киевскому режиму.