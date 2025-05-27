Политолог Сергей Марков в беседе с Инфо24 заявил , что Дональд Трамп сознательно дистанцируется от украинского конфликта, чтобы улучшить отношения с Россией.

По мнению эксперта, американский президент считает этот кризис «европейской проблемой» и планирует сократить вовлеченность США, сэкономив и избежав политических рисков.

«Он не раз заявлял, что европейцы вместе с Байденом начали это противостояние, поэтому Европа должна взять на себя дальнейшее финансирование и военную поддержку Украины. Трамп пытался быстро достичь мирного урегулирования, но у него не получилось», — отметил политолог.

Марков отметил, что Трамп рассматривает сближение Москвы и Пекина как угрозу американским интересам. Отказ от антироссийских ограничений, по версии политолога, должен ослабить китайско-российское партнерство.

Ранее газета The New York Times сообщила о нежелании Трампа присоединяться к новым санкциям ЕС. Эксперты полагают, что республиканец может вовсе сократить или отказаться от поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что в Европе предрекли агонию киевскому режиму.