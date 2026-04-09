Эксперт объяснил, почему цвет спецодежды никогда не бывает случайным

Цвета рабочей одежды в различных сферах деятельности подбираются не случайно, а исходя из практических и безопасностных требований. Об этом « Газете.Ru » сообщил генеральный директор и сооснователь компании «Авангард. Профессиональная экипировка» Михаил Подольхов.

По его словам, в таких отраслях, как производство, ремонт, складская логистика и сервисные службы, чаще всего используются темные и нейтральные оттенки — синий, серый, темно-зеленый, реже черный. Он отметил, что подобный выбор обусловлен практичностью: такая одежда меньше пачкается и лучше скрывает следы эксплуатации. При этом эксперт подчеркнул, что чрезмерно темные цвета в зонах с движущейся техникой могут создавать дополнительные риски из-за плохой видимости.

Специалист также обратил внимание, что униформа выполняет не только практическую, но и идентификационную функцию, помогая распознавать сотрудников и формируя корпоративный стиль. Кроме того, спецодежда относится к средствам индивидуальной защиты.

Подольхов пояснил, что каждый элемент рабочей формы, включая цвет, подбирается с учетом требований безопасности, гигиены и функциональности. В качестве примера он привел сигнальную одежду, используемую на дорогах, стройках и в логистике. По его словам, яркие флуоресцентные оттенки — желтый, оранжевый и красный — обеспечивают хорошую видимость сотрудников в условиях плохого освещения, тумана или сумерек.

Эксперт добавил, что в медицине, пищевой промышленности и лабораториях традиционно используется светлая, чаще белая одежда. Это связано с гигиеническими стандартами, поскольку на такой ткани легко заметить загрязнения и своевременно заменить форму.

Он подчеркнул, что выбор спецодежды всегда является балансом между безопасностью, удобством, гигиеной и особенностями работы. Основная задача такой экипировки — защита сотрудника от профессиональных рисков, включая воздействие пыли, химических веществ и других вредных факторов.

Подольхов также отметил, что в логистике и на складах важны не только цвет и видимость, но и конструкция одежды, прочность материалов и соответствующая обувь с противоскользящей подошвой.

Кроме того, специалист указал на важность соблюдения правил эксплуатации формы. В большинстве случаев, по его словам, не допускается приходить на работу уже в спецодежде. Он также уточнил, что ношение украшений зависит от сферы деятельности: в медицине и общественном питании такие аксессуары, как правило, запрещены санитарными нормами, поскольку могут мешать работе и нарушать требования гигиены.

Эксперт резюмировал, что рабочая одежда представляет собой продуманную систему, где каждая деталь направлена на обеспечение безопасности и эффективности труда.

