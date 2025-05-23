Эксперт объяснил, почему у Украины заканчиваются деньги для ВСУ

Эксперты отмечают резкий рост военных расходов в бюджетах России и Украины на 2025 год, но структура этих трат принципиально различается. По данным анализа Якова Якубовича из НИЯУ МИФИ, Украина направляет на оборону больше, чем получает доходов. Об этом он рассказал RuNews42.Ru.

Траты Киева, по оценке эксперта, составляют 2,224 трлн гривен против 2,045 трлн гривен доходной части. Российский бюджет демонстрирует иной подход. На оборону и безопасность заложено 16,5 трлн рублей, что почти втрое превышает украинские показатели.

Однако при этом почти 30% расходов (12,12 трлн рублей) остаются засекреченными. Эти средства, по предположению Якубовича, идут на спецоперацию, разработку вооружений и стратегические проекты.

Ключевое отличие — Украина тратит преимущественно на текущие нужды (50% — выплаты военным), тогда как Россия делает акцент на долгосрочные инвестиции в оборонку. Эксперт считает, что ловкое распределение бюджета стало возможным после назначения Андрея Белоусова министром обороны.

Ранее на Украине сообщили о заканчивающихся деньгах для армии.