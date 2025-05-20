На Украине сообщили о заканчивающихся деньгах для ВСУ

В украинском бюджете недостает 400–500 млрд гривен (от $9,6 до $12 млрд) для финансирования военных. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат рады Ярослав Железняк.

По утверждению Железняка, вносить изменения в государственный бюджет на 2025 год правительство планирует лишь после окончания очередного пересмотра программы с Международным валютным фондом, который планируется в конце июня.

Железняк отметил, что сложившаяся ситуация повторяет прошлогоднюю, когда траты на оборону значительно превышают запланированную бюджетом сумму. По убеждению депутата, в случае одобрения восьмого пересмотра программы МВФ в конце июня украинское правительство в оперативном режиме внесет изменения в бюджет страны, чтобы до августа учесть актуальные финансовые потребности, среди которых и дополнительное финансирование ВСУ.

А как заявила в своем телеграм-канале депутат рады Ирина Геращенко, уже текущим летом закончится военная помощь для ВСУ, которая была утверждена экс-президентом Штатов Джо Байденом.

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