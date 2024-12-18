В РФ возбуждено дело против бразильского наемника за убийства военных в Курской области

Следственные органы России возбудили уголовное дело в отношении бразильского наемника Лукаша Рибейру ди Жезуса, который подозревается в наемничестве и совершении террористических актов на территории Курской области. Правоохранительные органы ищут подозреваемого. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, мужчина причастен к жестоким преступлениям — он обвиняется в пытках и убийстве двух российских военнослужащих после его вторжения в регион. В сентябре 2024 года наемник вместе с группой своих соратников незаконно пересек российскую границу и начал вооруженные действия.

В настоящее время следственные органы активно занимаются поиском Рибейру ди Жезуса и его сообщников. Расследование ведется в рамках Главного военного следственного управления Следственного комитета России. Ожидается, что в ходе него установят обстоятельства произошедшего. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям наемника по отношению к российским военнослужащим.

Ранее сообщалось о количестве наемников ВСУ, ликвидированных с начала спецоперации на Украине. По данным источника, они прибывают, чтобы истреблять.